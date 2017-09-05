Alanyaspor'da imza töreni yapıldı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, geçen yıl takımda kiralık olarak forma giyen Şilili futbolcu Junior Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşan turuncu yeşilli yönetim oyuncuyu dün Alanya'ya getirdi ve görkemli bir imza töreni düzenledi. Alanyaspor'u her zaman çok istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Alanyaspor'lu taraftarların beni ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gördüm. Beni çok iyi karşıladılar. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. Ardından 3 yıllık mukaveleyi imzalayan Fernandes, takımla birlikte ilk antrenmanına da çıktı.

"TAKIMA GÜÇ KATACAK"

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fernandes’in transfer çalışmalarını son derece sabırla takip ettiklerini söyledi. Oyuncu için görüşmelerinin yaz başından beri yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Dinamo Zagreb kulübüyle çok sayıda görüşme yaptık. En sonunda iki kulüp bir noktada buluştu ve transferi gerçekleştirdik. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da büyük destek verdi. Bu transferde bizlere anlayış gösteren Dinamo Zagreb Kulübü Başkanı Zdravko Mamiç’e teşekkür ediyorum. Fernandes iyi bir oyuncu. İnşallah onun da takıma katılmasıyla birlikte ligde daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI DÜŞMEDİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'da 14 maça çıkan Fernandes, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi ve 9 gole katkıda bulundu. Bu sezon başında bonservisini elinde bulunduran Dinamo Zagreb'e geri dönen oyuncu, bu sezon başından beri 6 lig ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı. Fernandes, bu maçlarda 4 gol 1 asist yaparak iyi performansını sürdürdü.

Junior Fernandes kimdir?

Adı: Junior Fernandes

D.Tarihi: 04 Ekim 1988

D.Yeri: Tocopilla / Şili

Boy: 183 cm

Kilo: 77 kg

Pozisyon: Sol açık