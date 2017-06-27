Alanyaspor yeni kaleci arayışında

SÜPER Lig’deki ilk sezonunda tüm futbolseverlerin alkışlarını toplayan Alanyaspor, yeni sezonda da istikrarını sürdürmeyi planlıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Alanyaspor'un gözünü Hollanda’ya çevirdiği öne sürüldü. Mbilla’dan sonra ikinci takviyesini kaleci mevkiine yapmayı planladığı iddia edilen turuncu yeşillilerin, AZ Alkmar’ın 24 yaşındaki genç file bekçisi Sergio Rochet Alvarez ve Fransız kaleci Remy Riou ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. 3 sezondur AZ Alkmar takımında forma giyen Alvarez, genç olmasının yanı sıra performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fransa basınında yer alan başka bir haberde ise, Alanyaspor'un geçen sezon Nantes forması giyen Remy Riou ile anlaştığı öne sürüldü. Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte gözden düşen Riou 22 lig maçında forma giymiş ve kalesinde 34 gol görmüştü.