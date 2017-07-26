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Alanyaspor'un ilk maçı 12 Ağustos'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 hafta maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı

Alanyaspor'un ilk maçı 12 Ağustos'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 hafta maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:11
Alanyaspor'un ilk maçı 12 Ağustos'ta
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BUNA göre; ligin ilk haftasında Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Kasımpaşa mücadelesi, 12 Ağustos Cumartesi saat 21.45'de oynanacak. Ligin 2'nci haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçı ise 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ligin 3'üncü haftasında ise Kardemir Karabükspor ile oynanacak olan mücadele, 25 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de başlayacak.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 16:32
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAçılış MaçıMedipol BaşakşehirBursaspor
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