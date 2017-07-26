Alanyaspor'un ilk maçı 12 Ağustos'ta

BUNA göre; ligin ilk haftasında Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Kasımpaşa mücadelesi, 12 Ağustos Cumartesi saat 21.45'de oynanacak. Ligin 2'nci haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçı ise 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ligin 3'üncü haftasında ise Kardemir Karabükspor ile oynanacak olan mücadele, 25 Ağustos Cuma günü saat 21.45'de başlayacak.
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