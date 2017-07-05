Alanyaspor'u reddetti Göztepe'ye gidiyor

FRANSIZ basınında yer alan habere göre; ilk önce Alanyaspor ile görüşen 29 yaşındaki kaleci Remy Riou, daha sonra Göztepe'nin devreye girmesiyle tercihini İzmir ekibinden yana kullandı. Normalde kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Riou'nun, sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshettikten sonra Göztepe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Kaleci arayışlarını sürdüren Alanyaspor'un ise çok sayıda isimle temas halinde olduğu ve kısa bir süre sonra yeni kaleciye imza attıracağı da gelen haberler arasında.
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