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Alanyaspor- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

MHK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Buna göre, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını tecrübeli hakem Özgür Yankaya yönetecek

Alanyaspor- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

MHK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Buna göre, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını tecrübeli hakem Özgür Yankaya yönetecek

16 Şubat 2017 Perşembe 14:43
Alanyaspor- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçlarında görev olacak isimleri açıkladı. Buna göre, Aytemiz Alanyaspor'un 20 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını tecrübeli isim Özgür Yankaya yapacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Erdinç Sezertam üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Hakan Ceylan yapacak. Bu sezon Süper Lig'de 12 maç yöneten Özgür Yankaya, TFF 1. Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda da 2 maç yönetti. Yankaya, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 7 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

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Son Güncelleme: 16.02.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigErdinç SezertamBaki Tuncay AkkınSpor Toto Süper LigTffTürkiye Futbol Federasyonu
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