Alanyaspor- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçlarında görev olacak isimleri açıkladı. Buna göre, Aytemiz Alanyaspor'un 20 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını tecrübeli isim Özgür Yankaya yapacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Erdinç Sezertam üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Hakan Ceylan yapacak. Bu sezon Süper Lig'de 12 maç yöneten Özgür Yankaya, TFF 1. Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda da 2 maç yönetti. Yankaya, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 7 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.