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Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic havuzda şov yaptı

Aytemiz Alanyaspor'un 62 yaşındaki Boşnak teknik direktörü Safet Susic, oturduğu lüks sitenin havuzunda çocuklara futbol topuyla şov yaptı

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic havuzda şov yaptı

Aytemiz Alanyaspor'un 62 yaşındaki Boşnak teknik direktörü Safet Susic, oturduğu lüks sitenin havuzunda çocuklara futbol topuyla şov yaptı

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:00
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TURUNCU yeşilli ekibin teknik patronu Safet Susic, hazırlık maçında Antalyaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından takıma 1 gün izin vermişti. Kendisi de Cikcilli'deki evinde tatil yapan Susic, kaldığı lüks sitenin havuzunda çocuklara futbol topuyla şov yaptı. Masada oturduğu sırada çocuklarının oyununa dahil olan Boşnak çalıştırıcı, oturduğu yerden defalarca ayağında top sektirdi. O anın videosunu ise ünlü spor yorumcusu Cevdet Ünüvar sosyal medya hesabından paylaştı. Ünüvar, "Susic'i hiç böyle görmediniz" notunu düştüğü paylaşımına, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Son Güncelleme: 04.09.2017 16:10
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AlanyaHavuzAlanyaspor Teknik DirektörüSafet SusicAlanyaspor
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