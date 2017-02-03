Alanyaspor taktik çalıştı

TEKNİK Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan turuncu yeşilliler antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle 21 Aralık'ta geçirdiği ameliyatın ardından fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde özel tedavi ve çalışma programı uygulanan Isaac Sackey bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Afrika Kupası'ndan elenen Kongo Milli Takımı kadrosundaki Fabrice N'Sakala da Alanya'ya gelerek sabah yapılan antrenmandaki yerini aldı. Sağ ayak bilediğinden sakatlanan Cenk Ahmet Alkılıç ise antrenmana katılmadı. Cenk Ahmet’in yapılan ilk kontrollerinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği tespit edildi.