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Alanyaspor taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor 11 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü 

Alanyaspor taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor 11 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü 

03 Şubat 2017 Cuma 14:43
Alanyaspor taktik çalıştı
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TEKNİK Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan turuncu yeşilliler antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Sakatlığı nedeniyle 21 Aralık'ta geçirdiği ameliyatın ardından fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde özel tedavi ve çalışma programı uygulanan Isaac Sackey bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Afrika Kupası'ndan elenen Kongo Milli Takımı kadrosundaki Fabrice N'Sakala da Alanya'ya gelerek sabah yapılan antrenmandaki yerini aldı. Sağ ayak bilediğinden sakatlanan Cenk Ahmet Alkılıç ise antrenmana katılmadı. Cenk Ahmet’in yapılan ilk kontrollerinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporTAKTİKçalıştı
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