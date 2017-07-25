Alanyaspor moral buldu

SÜPER Lig hazırlıklarını Avusturya'nın Sarlzburg kentinde sürdüren Alanyaspor, ikinci hazırlık maçını bu akşam Yunanistan temsilcisi Asteras Tripolis ile yaptı. Alanyaspor maça, kalede Haydar, savunmada Gassama, Birol, Fofana, NSkala, orta sahada Emre Akbaba, Sackey, Maniatis, kanatlarda Efecan, M'billa ve ilerde de Vagner Love onbiri ile başladı. İkinci yarıda ise oyuna Emre Nefiz, Cenk Ahmet, Yusuf, Tolga, Taha, Berkan dahil oldu. Antrenman eksiği olan Tzavellas ve kampa dün katılan yeni transfer Welinton'un forma giymediği mücadelede, yeni transferlerden kaleci Remy, Maniatis ve M'billa ilk onbirde yer aldı. İlk yarıyı M'billa ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-0 önde bitiren turuncu yeşilliler, karşılaşma sonunda maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.