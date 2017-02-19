Alanyaspor maçına yoğun ilgi

SPOR Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyeti ile özgüveni yerine gelen Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alan, ikinci yarının en iyi ve formda ekibi Trabzonspor cephesinde ise Alanyaspor seferberliği sürüyor. Bordo mavili taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 11.500 taraftarın cezalı olmasına rağmen Medical Park Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için şu ana kadar kombineler hariç 16.000 bilet satıldığı bildirildi. Trabzonsporlu yetkili Gökhan Saral, maç günü stadyuma 20.000 civarında taraftar beklediklerini söyledi.