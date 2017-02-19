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Alanyaspor maçına yoğun ilgi

Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Maç için şuana kadar satılan bilet sayısı 16.000 civarında ve sayının 20.000 olması bekleniyor

Alanyaspor maçına yoğun ilgi

Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Maç için şuana kadar satılan bilet sayısı 16.000 civarında ve sayının 20.000 olması bekleniyor

19 Şubat 2017 Pazar 10:02
Alanyaspor maçına yoğun ilgi
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SPOR Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyeti ile özgüveni yerine gelen Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alan, ikinci yarının en iyi ve formda ekibi Trabzonspor cephesinde ise Alanyaspor seferberliği sürüyor. Bordo mavili taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 11.500 taraftarın cezalı olmasına rağmen Medical Park Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele için şu ana kadar kombineler hariç 16.000 bilet satıldığı bildirildi. Trabzonsporlu yetkili Gökhan Saral, maç günü stadyuma 20.000 civarında taraftar beklediklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 19.02.2017 10:11
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporTrabzonsporSüper LigMaçAlanyaspor
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