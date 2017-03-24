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Alanyaspor Kasımpaşa'ya bileniyor

1 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor Kasımpaşa'ya bileniyor

1 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürdü

24 Mart 2017 Cuma 13:46
Alanyaspor Kasımpaşa'ya bileniyor
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CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapıldı. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında olan futbolculardan Omeruo, Guerrier, Tzavellas, Landel, Gassama, N'Sakala ve Lazic dışında tüm oyuncular katıldı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı. Aytemiz Alanyaspor, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
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