Alanyaspor Kasımpaşa'ya bileniyor

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapıldı. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında olan futbolculardan Omeruo, Guerrier, Tzavellas, Landel, Gassama, N'Sakala ve Lazic dışında tüm oyuncular katıldı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı. Aytemiz Alanyaspor, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.