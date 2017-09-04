Alanyaspor Junior Fernandes'i transfer etti

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Dinamo Zagreb'ten kiraladığı Şilili yıldız futbolcu Junior Fernandes'i bu sefer 3 yıllığına renklerine bağladı. Yaz başından beri oyuncunun transferi konusunda uzun uğraşlar veren turuncu yeşilli yönetim, oyuncu ve kulübünü ikna ederek transfere imzayı attı. Junior Fernandes, yarın saat 15.00'de Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na inecek. Oyuncu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 18.30'da imza töreni düzenlenecek.
Öte yandan, Aytemiz Alanyasporlu taraftarların da Fernandes için karşılama töreni yapacağı öğrenildi.
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