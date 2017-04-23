Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
148.816
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6263
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

'Alanyaspor iyi takım'

Osmanlıspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun cezalı olmasından dolayı maçta teknik sorumlu olarak görev yapan yardımcı antrenör Fuat Buruk "İki takım da kazanmayı çok istedi. Pozisyonlar, oynanan futbol, herşey çok güzeldi. Kazanan biz olduk, mutluyuz" dedi

'Alanyaspor iyi takım'

Osmanlıspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun cezalı olmasından dolayı maçta teknik sorumlu olarak görev yapan yardımcı antrenör Fuat Buruk "İki takım da kazanmayı çok istedi. Pozisyonlar, oynanan futbol, herşey çok güzeldi. Kazanan biz olduk, mutluyuz" dedi

23 Nisan 2017 Pazar 23:41
'Alanyaspor iyi takım'
banner404

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Fuat Buruk, Alanyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu söyledi. Buruk, "Yaklaşık 1 aydır Osmanlıspor'da çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri takımın bize antrenmanlarda verdiği tempo, istek ve arzu sahaya yansımaya başladı. 2 haftadır kazanıyoruz. Hedeflerimiz var, bu sene ve gelecek seneler için. Bu hedefler peşinde koşuyoruz. İyi bir maç oldu bugün. Rakibimiz Alanyaspor çok iyi bir takım. Hem oyuncu, hem de teknik kadro olarak iyi bir takım. Güzel bir maç oldu. Temaslı bir maç oldu. İki takım da kazanmayı çok istedi. Pozisyonlar var, futbol güzeldi. İki takımın da isteyip birbirine yaptığı mücadele, fauller, devam eden toplar, bunlar oyunun nasıl oynanması gerektiğini gösteriyordu. Sonuçta biz kazandık. Takımımızı ve kulübümüzü kutluyoruz" şeklinde konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hokeyde iyi başlangıç
Hokeyde iyi başlangıç
Potada şok mağlubiyet
Potada şok mağlubiyet
Derbi kralı Fenerbahçe
Derbi kralı Fenerbahçe

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals