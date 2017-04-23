'Alanyaspor iyi takım'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Fuat Buruk, Alanyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu söyledi. Buruk, "Yaklaşık 1 aydır Osmanlıspor'da çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri takımın bize antrenmanlarda verdiği tempo, istek ve arzu sahaya yansımaya başladı. 2 haftadır kazanıyoruz. Hedeflerimiz var, bu sene ve gelecek seneler için. Bu hedefler peşinde koşuyoruz. İyi bir maç oldu bugün. Rakibimiz Alanyaspor çok iyi bir takım. Hem oyuncu, hem de teknik kadro olarak iyi bir takım. Güzel bir maç oldu. Temaslı bir maç oldu. İki takım da kazanmayı çok istedi. Pozisyonlar var, futbol güzeldi. İki takımın da isteyip birbirine yaptığı mücadele, fauller, devam eden toplar, bunlar oyunun nasıl oynanması gerektiğini gösteriyordu. Sonuçta biz kazandık. Takımımızı ve kulübümüzü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

