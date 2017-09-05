Alanyaspor ilk peşinde

HAFTA sonunda Antalyaspor'u özel maçta 1-0 mağlup eden turuncu yeşilli oyuncular, teknik direktör Safet Susiç tarafından 1 gün izinle ödüllendirilmişti. Bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelerek Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek olan Alanyasporlu oyuncular, Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini yeşil beyazlı ekibe karşı almak istiyor. Geçtiğimiz yıl deplasmanda oynanan karşılaşmada kazanan turuncu yeşilliler, bu maçta da galip gelmek için elinden geleni yapacak.