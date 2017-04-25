Alanyaspor için ceza kapıda

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamada "Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 22 Nisan 2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.