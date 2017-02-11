Alanyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması

SPOR Toto Süper Lig'de kupa arası sona erdi. Aytemiz Alanyaspor, ligin ilk yarısında berabere kaldığı başkent ekibi Gençlerbirliği'ni bugün kendi sahasında ağırlıyor. Son oynadığı 5 maçtan 1 puan çıkarabilen ve bu süreçte teknik direktörsüz de kalan Aytemiz Alanyaspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Yaklaşık 2 haftadır yeni teknik direktör Saffet Susiç gözetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, lige verilen arada Bulgaristan ekibi OFK Pirin ile hazırlık maçı yapmış, rakibini 3-0 mağlup etmişti.

RAKİP EKSİK GELDİ

Aytemiz Alanyaspor'un konuğu Gençlerbirliği ise Alanya'ya sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak geldi. Başkent ekibinde bugünkü maçta kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile sakatlıkları bulunan Tokelo Rantie ve kaleci Nihat Şahin forma giyemiyor. Alanyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Cenk Ahmet, Guerrier ve kart cezalısı Candeias forma giyemiyor.

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