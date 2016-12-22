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Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

MHK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak olan hakemleri açıkladı

Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek olan isimleri açıkladı. Buna göre, Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi FİFA Kokartlı tecrübeli hakem Halis Özkahya yönetecek. İstanbul Bölgesi hakemi olan Özkahya bu sezon Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maç yönetti. Aytemiz Alanyaspor'un geçtiğimiz yıl deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Giresunspor maçını da yöneten Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Suat Arslanboğa üstlenecek.
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Etiketler; #Suat Arslanboğa #UEFA Avrupa Ligi #Süper Ligde 4 #HALİS ÖZKAHYA #Aytemiz Alanyaspor #tff #spor toto süper lig #MHK
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