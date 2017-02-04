Alanyaspor'dan farklı prova

SPOR Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün Bahçeşehir Okulları Arena'da hazırlık maçı yaptı. Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden OFK Pirin'i ağırlayan turuncu yeşilli ekip, rakibini Love, Plet ve Candeias'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısına Haydar, Tzavellas, Omeruo, Birol, Gassama, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Guerrier, Fernandes ve Love onbiri ile başlayan teknik direktör Saffet Susiç, ikinci yarının başında neredeyse tüm kadroyu değiştirdi. Gassama ve Omeruo dışında geriye kalan 9 oyuncuyu çıkaran deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Zlamal, N'Sakala, Berkan, Lazic, Taha, Emre Nefiz, Aissati, Candeias ve Plet'i oyuna sürdü.

YENİLER GÖZ DOLDURDU

Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferleri de bugün oynanan maçta görev aldılar. Ara transfer sezonunda Dinamo Zagrep'ten gelen Junior Fernandes, Anzhi Machekele'den transfer edilen Darko Laric, Michel Landel, Emre Nefiz ve Glynor Pet, mücadelede 45 dakika forma giydiler. Sol açıkta iyi bir performans sergileyen Fernandes etkili bir oyun ortaya koyarken, sol bekte gören yapan Tzavellas ise mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Forvette görev alan Plet ise bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak etkili olacağını gösterdi.

N'SAKALA BÜYÜLEDİ

Yaklaşık 1,5 aydır Afrika Kupası'nda olan ve önceki gün Alanya'ya dönen tecrübeli oyuncu Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın 2. yarısında Guerrier'in yerinde görev aldı. Sol kanattan yaptığı bindirmeler ve girdiği ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çeken Kongolu sol kanat, Susiç'in gözüne girmeyi başardı.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Bahçeşehir Okulları Arena

A.ALANYASPOR: Haydar (Dk.45 Zlamal), Tzavellas (Dk.45 Berkan), Omeruo, Birol (Dk.45 Lazic, Gassama, Landel (Dk.45 Taha), Emre Akbaba (Dk.45 Emre Nefiz), Efecan (Dk.45 Candeias), Guerrier (Dk.45 Aissati), Fernandes (Dk.45 N'Sakala), Love (Dk.45 Plet).

OFK PİRİN: Kostov, Bashliev (Dk.55 Chapov), Popev, Nichev (Dk.75 Pavloviç), Nikolov, Starokin (Dk.71 Trayanov), Kostadinov, Suda, Koshtrna (Dk.59 Blagov), Mladenov (Dk.64 Zlatinov), Tasev (Dk.84 Lukas).

SARI KARTLAR: Nikolov, Kostadinov (OFK Pirin)

8' Emre'nin ara pasında Gassama sağ kanatta topla buluştu ve çizgiye kadar inerek iyi ortaladı. Savunmanın ortasında topa iyi yükselen Fernandes kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

11' Nikolov sert müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

28' Kostadinov, rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

29' Guerrier, yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

31' Sağ çizgi kenarında kazanılan sertbest vuruşu Nichev içeri ortalayarak kullandı. Ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Haydar topu güçlükle uzaklaştırdı.

35' Orta sahanın gerisinde rakibin topunu müthiş kesen Tzavellas'ın pasında Vagner Love Efecan ile paslaştı. Ceza alanı içine hızla giren Efecan, Love'a tekrar pas verdi ve Brezilyalı yıldız topu ağlara gönderdi 1-0.

59' Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Taha yükseldi ve kafayı vurdu ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

61' Candeias'ın derinlemesine bıraktığı topla buluşan Plet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Plet, takımını 2 farklı öne geçirdi 2-0.

66' Plet, ceza alanı içerisinde yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Candeias, kaleciyi ve topu farklı köşelere gönderdi 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi 3-0.

MAÇTAN NOTLAR:

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 250 taraftar önünde oynandı.

- Karşılaşmayı izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetici vardı.

- Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Saffet Susiç, ilk kez bir mücadelede takımın başında sahaya çıktı.