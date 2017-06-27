Alanyaspor'da, savunmaya bir Yunan daha

İLK transferini Mbilla ile yapan Alanyaspor'un, 1 Temmuz'da başlayacak kampa kadar en 2 oyuncuyla daha anlaşması bekleniyor. Transfer çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli yönetim ise adeta arı gibi çalışıyor. İhtiyaç duyulan bölgelere kilit isimler alabilmek için işi sıkı tutan yönetim, özellikle de savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Yunan medyasında çıkan bir habere göre ise, geçtiğimiz sezonun devre arasında PAOK'tan savunma oyuncusu Tzavellas'ı kadrosuna katan temsilcimiz Alanyaspor'un, orta sahaya ise bir başka Yunan oyuncu Maniatis'i düşündüğü iddia edildi. Haberde, 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Tzavellas'tan Alanya hakkında bilgi aldığı ve Alanyaspor'a sıcak baktığı belirtildi.

Maniatis kimdir?

Kariyerine Yunanistan'ın AO Thiva takımında başlayan Maniatis buradan Painonios'a geçerek 7 sezon bu takımın formasını giydi. 1 Ocak 2011'de Olimpiyakos'a transferi gerçekleşen Yunan oyuncu 2016'da Standard Liege'ye kiralık gittikten sonra geçtiğimiz sezon Atromitos'a satılmıştı. 66 kez çeşitli yaş kategorilerinde formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu 47 kez de A Milli olma başarısını gösterdi ve 1 gol attı. Maniatis ayrıca, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Tzavellas'ın da milli takımdan arkadaşı.