Alanyaspor'da neşeli antrenman

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyaspor, Zimbitlik Sahası'nda 1,5 saat süren bir idman yaptı. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda minyatür kale maçla devam etti. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı. Ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 7 futbolcu ise antrenmana katılmadı. Yarın izin yapacak olan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Salı akşamı yapacağı antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.