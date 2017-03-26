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Alanyaspor'da neşeli antrenman

TFF 1. ekibi Bandırmaspor'la dün bir hazırlık maçı yapan ve rakibi 5-4 mağlup eden Alanyaspor, 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maöı hazırlıklarını bugün yaptığı neşeli bir antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor'da neşeli antrenman

TFF 1. ekibi Bandırmaspor'la dün bir hazırlık maçı yapan ve rakibi 5-4 mağlup eden Alanyaspor, 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maöı hazırlıklarını bugün yaptığı neşeli bir antrenmanla sürdürdü

26 Mart 2017 Pazar 13:50
Alanyaspor'da neşeli antrenman
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SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyaspor, Zimbitlik Sahası'nda 1,5 saat süren bir idman yaptı. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda minyatür kale maçla devam etti. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı. Ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 7 futbolcu ise antrenmana katılmadı. Yarın izin yapacak olan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Salı akşamı yapacağı antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 13:58
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTffBandırmasporAlanyaspor
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