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Alanyaspor'da mesai tam gaz

Aytemiz Alanyaspor, 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına dün akşam devam etti

Alanyaspor'da mesai tam gaz

Aytemiz Alanyaspor, 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına dün akşam devam etti

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:41
Alanyaspor'da mesai tam gaz
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SÜPER Lig'e verilen milli ara bu hafta sona eriyor. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor ile yapılan hazırlık maçının ardından 1 gün izin kullanan turuncu yeşilli oyuncular, dün akşam hazırlıklara tekrar başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, yeni transfer Junior Fernandes de idmanda yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporATİKER Konyaspor
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