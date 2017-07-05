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Alanyaspor'da 2 transfer daha 

Alanyaspor, takımda geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ı renklerine bağladı. Cenk Ahmet 2 yıllık, Serdar ise 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Alanyaspor'da 2 transfer daha 

Alanyaspor, takımda geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ı renklerine bağladı. Cenk Ahmet 2 yıllık, Serdar ise 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:14
Alanyaspor'da 2 transfer daha 
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan bir futbolcuyu daha bonservisi ile alarak imza attırdı. Daha önce M'Billa, Maniatis ve N'Sakala ile resmi sözleşme imzalayan Alanyaspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı da transfer etti. Yapılan görüşmelerin ardından 2 yıllık mukaveleye imza atan Cenk Ahmet, "Alanyaspor'da, yuvamda kaldığım için mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Teknik heyetimize ve yönetim kurulumuza bana olan teveccühlerinden ötürü teşekkür ederim" dedi. Alanyaspor'un Süper Lig'deki ilk yılında devre arası transfer döneminde takıma katılan Cenk Ahmet, turuncu yeşilli formayla 6 maça çıkmıştı. 

GURBETÇİ SANTRAFOR
Turuncu yeşilli ekip bugün bir de gurbetçi futbolcu transfer etti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen genç futbolcu Yusuf Serdar Çoban, Alanyaspor'la 3 yıllığına anlaştı. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarında denenmeye alınan ve teknik heyet tarafından beğenilen gurbetçi futbolcu, Süper Lig'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:23
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporCenk Ahmet AlkılıçYusuf Serdar çobanTransfer
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