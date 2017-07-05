Alanyaspor'da 2 transfer daha 

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan bir futbolcuyu daha bonservisi ile alarak imza attırdı. Daha önce M'Billa, Maniatis ve N'Sakala ile resmi sözleşme imzalayan Alanyaspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ı da transfer etti. Yapılan görüşmelerin ardından 2 yıllık mukaveleye imza atan Cenk Ahmet, "Alanyaspor'da, yuvamda kaldığım için mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Teknik heyetimize ve yönetim kurulumuza bana olan teveccühlerinden ötürü teşekkür ederim" dedi. Alanyaspor'un Süper Lig'deki ilk yılında devre arası transfer döneminde takıma katılan Cenk Ahmet, turuncu yeşilli formayla 6 maça çıkmıştı.

GURBETÇİ SANTRAFOR

Turuncu yeşilli ekip bugün bir de gurbetçi futbolcu transfer etti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen genç futbolcu Yusuf Serdar Çoban, Alanyaspor'la 3 yıllığına anlaştı. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarında denenmeye alınan ve teknik heyet tarafından beğenilen gurbetçi futbolcu, Süper Lig'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.