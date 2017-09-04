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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan transfer yorumu

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, uzun uğraşlar sonucunda transfer ettikleri Junior Fernandes'in iyi sonuçlar almak adına takıma katkı sağlayacağını söyledi

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan transfer yorumu

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, uzun uğraşlar sonucunda transfer ettikleri Junior Fernandes'in iyi sonuçlar almak adına takıma katkı sağlayacağını söyledi

04 Eylül 2017 Pazartesi 20:51
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan transfer yorumu
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ŞİLİLİ yıldız futbolcu Junior Fernandes'in transfer çalışmalarını son derece sabırla takip ettiklerini söyleyen başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirtti. Çavuşoğlu, "Dinamo Zagreb kulübüyle çok sayıda görüşme yaptık. En sonunda iki kulüp bir noktada buluştu ve transferi gerçekleştirdik. Bu transferde bizlere anlayış gösteren Dinamo Zagreb Kulübü Başkanı Zdravko Mamiç'e teşekkür ediyorum. Fernandes iyi bir oyuncu. İnşallah onun da takıma katılmasıyla ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 04.09.2017 21:08
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Alanyaspor Başkanı ÇavuşoğluJúnior FernándesAlanyasporHasan Çavuşoğlu
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