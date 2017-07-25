Alanyalı Ragbiciler Eskişehir'de

ÜLKE genelinden 9 takımın katıldığı Türkiye Kadınlar 7’li Ragbi Şampiyonası’nın final maçında Kadıköy Ragbi takımını 15-15’lik beraberlik sonrasında averajla geçen İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca birçok şehirden gelen yardımcı hakem adayları için de 3 gün boyunca seminer düzenlendi.

'RAGBİ OLİMPİK BRANŞ'

Ragbi sporunun gelişimi hakkında açıklamada bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF) Asbaşkanı Bülent Güler, ragbi sporunun olimpik branş olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de ragbi sporunun her bölgeye yayılması için büyük çaba harcıyoruz. Takım, sporcu ve hakem sayımız hızla artıyor” dedi.

'HAKEMLİĞE İLGİ YOĞUN'

Ragbi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Doğan Doğan ise bu branşın son yıllarda büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, “Ragbi sporu ülkemizde, hem kadınlarda hem erkeklerde popülerlik kazanmaya başladı. Güreş, judo, atletizm ve futbol gibi branşlardan ragbiye geçişler var. Ülke genelinde hakem sayımızı artırmak için şampiyona süresince düzenlediğimiz 1. Kademe Yardımcı Hakem Semineri’ne ilgi yoğun oldu. İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Antalya’nın turizm bölgesi Alanya’dan adaylar katılım gösterdi. Ragbi sert olduğu kadar, kültüründe centilmenlik ve hoşgörü barındıran bir spor dalı. Aileler çocuklarını bu spor dalına gönül rahatlığıyla gönderebilirler” dedi.

EN DEĞERLİ OYUNCU BERİVAN DİLMAÇ

Öte yandan Eskişehir Aqua Ragbi oyuncusu Berivan Dilmaç “En Değerli Oyuncu” seçilirken, Kadıköy Ragbi’den Ece Tekin “Fair Play Ödülü”ne layık görüldü. Selçuk Kartallar oyuncusu Saliha Üçpınar’a da Merkez Hakem Kurulu tarafından “En Güler Yüzlü Sporcu” ödülü verildi. Şampiyonada ODTÜ Spor Kulübü, 222 Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehir Aqua Ragbi, Selçuk Kartallar Spor Kulübü, Ankara Üniversitesi Spor Kulübü, İzmir Güzelbahçe Belediyespor Kulübü, Edirne Şahi Spor Kulübü, Kadıköy Ragbi Spor Kulübü ve Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü takımları mücadele etti.