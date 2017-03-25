Alanya Ultra Maraton Start alıyor

YARIŞIN ilk gününde gerçekleşen 20 kilometrelik Keykubat Dağ Koşusu’nda erkeklerde İsa Özçelik kadınlarda ise Yasemin Can birinci oldu.

Alanya Belediyesinin ana sponsorluğunda ilk kez gerçekleştirilen Alanya Ultra Maratonun startı İskele’de deniz feneri önünde verildi. Alanya Ultra Marotunu, Taurus Dağ Maratonu ve Keykubat Dağ Koşusu kategorilerinde gerçekleşen yarışlara 110 sporcu katılarak ter döktü. Yarış direktörü ve milli atlet Ahmet Arslan ilk kez gerçekleştirilen Alanya Ultra Maratonun "Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine" sloganıyla başladığını söyledi. Organizasyonun ilk gününde gerçekleşen üç kategorideki yarışlarda 110 sporcunun yer aldığını aktaran Arslan, "Alanya Ultra Marotunu 64, Taurus Dağ Maratonu 42 ve Keykubat Dağ Koşusu da 20 kilometrelik parkurlardan oluşuyor. Yarışların akşam 10’a kadar bitmesini bekliyoruz" dedi.



”Fark oluşturan bir organizasyon gerçekleştirdik”

Alanya Ultra Maratonunun zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, şu ifadelere yer verdi: "Fark oluşturan bir organizasyon gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirilen üç etabın profesyonellere yönelik, yarın ise 5 kilometrelik Alaiye Halk Koşusu ve 3 kilometrelik takım Bayrak Yarışlarının yapılacak" diye konuştu.