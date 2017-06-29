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'Alanya spora doyacak'

Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen spor organizasyonlarının hız kesmediğini söyleyerek, "Alanya bu yaz spora doyacak" dedi

'Alanya spora doyacak'

Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen spor organizasyonlarının hız kesmediğini söyleyerek, "Alanya bu yaz spora doyacak" dedi

29 Haziran 2017 Perşembe 11:01
'Alanya spora doyacak'
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GEÇTİĞİMİZ haftalarda 1300 sporcunun katılımı gerçekleştirilen Ramazan Demirci Açıkalan Minikler Şenliği’nin ardından, 5 ülkeden 5 yüze yakın yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası Talisman Çocuk Şenliği de Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Alanya'da üst üste spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktayız. 14-16 Temmuz tarihleri arasında Cev Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 29-30 Temmuz tarihlerinde Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4-6 Ağustos tarihleri arasında Bölgesel Plaj Futbolu Alanya Etabı, 30 Eylül-01 Ekim tarihlerinde ETU Triathlon Genç – Elit Avrupa Kupası Paralimpik Şampiyonası, Eylül ayı içerisinde Atlı Cirit Atma ve Ekim ayında ise Türkiye Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya’mızda gerçekleştirilecek. Yaz boyunca Alanya spora doyacak. Tüm sporseverleri hoşça vakit geçirmeleri için organizasyonlarımıza davet ediyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 11:38
Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Plaj FutboluRamazan DemirciLevent UğurAlanya Belediyesi
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