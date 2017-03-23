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Alanya Belediyespor 1. Lig'de

Bu sezon ilk kez yer aldığı Erkekler Voleybol 2. Ligi'nin play off mücadeleleri sonucunda üçüncü olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 'en iyi üçüncü' olarak 1. Lig'e yükseldi

Alanya Belediyespor 1. Lig'de

Bu sezon ilk kez yer aldığı Erkekler Voleybol 2. Ligi'nin play off mücadeleleri sonucunda üçüncü olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 'en iyi üçüncü' olarak 1. Lig'e yükseldi

23 Mart 2017 Perşembe 22:31
Alanya Belediyespor 1. Lig'de
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ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu akşam önemli bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükseldi. Normal sezonu 3. tamamlayan ve play off oynamaya hak kazanan kırmızı beyazlılar, Konya'da yapılan yarı final mücadelelerinden firesiz çıkmış ve Ankara'daki finalleri oynamaya hak kazanmıştı. Önceki gün başlayan final mücadelelerinde 2 galibiyet, 1 de yenilgi alan Alanya Belediyespor, bugün Karamürsel ile final mücadelesine çıktı. 

ÜST LİGDEN TAKIM ÇEKİLİNCE...
Alanya Belediyespor bu akşam oynanan mücadelede Karamürsel'i 3-1 yenmesine rağmen, sıralamada 3. sırada kaldığı için 1. Lig'e yükselemeyecekti. Fakat Erkekler Voleybol 1. Ligi'nden bir takımın ligden çekildiğini açıklamasının ardından, Alanya Belediyespor 'en iyi üçüncü' olarak Voleybol 1. Ligi'ne yükseldi. Tarihlerinde ilk kez 1. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Bu şampiyonluk Alanya'mıza hayırlı olsun. Sezon boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını 1. Lig'e yükselerek aldık. Camiamıza tekrar hayırlı olsun" dedi. 

"DUYGULARIM TARİFSİZ"
Sezon başında Alanya Belediyespor'u 1. Lig'e çıkarma sözü vererek takımın başına gelen Antrenör Serdar Esen de, 3-1 kazanılan Karamürsel maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Esen, "Hak ettiğimiz gibi 1. Lig'deyiz. Tüm camiamızı, oyuncularımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum. Şuan duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.03.2017 00:03
Anahtar Kelimeler:
Erkekler VoleybolAlanya Belediyespor
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