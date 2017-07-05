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Aksu'nun gururu oldu

Aksu Belediye Spor Kulübü güreşçisi Can Kuzay, Sakarya'da düzenlenen 55. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Deste Büyük Boyda altın madalyanın sahibi oldu

Aksu'nun gururu oldu

Aksu Belediye Spor Kulübü güreşçisi Can Kuzay, Sakarya'da düzenlenen 55. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Deste Büyük Boyda altın madalyanın sahibi oldu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:06
Aksu'nun gururu oldu
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AKYAZI Belediyesi tarafından Akbalık Güreş Sahası'nda düzenlenen müsabakalarda 81 ilden 928 güreşçi, 14 kategoride mücadele etti. Final müsabakasında Hamza Köseoğlu'nun başpehlivanlık unvanını elde ettiği güreşlerde, Aksu Belediye Spor Kulübü güreşçisi Can Kuzay, yaklaşık 100 civarında sporcunun güreştiği Deste Büyük Boy kategorisinde birinci oldu. Akyazı'dan altın madalya ile dönen Can Kuzay, "Bize her zaman, her konuda destek olan, maddi ve manevi tüm desteğini esirgemeyen, spora ve sporcuya samimiyetini her fırsatta gösteren Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin'e, Aksu Belediye Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Selvi'ye ve bizi bu günlere getiren tüm hocalarımıza teşekkürü borç bilirim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksu Belediye Spor KulübüCan KuzaySakarya
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