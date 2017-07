Aksu'nun gururu oldu

AKYAZI Belediyesi tarafından Akbalık Güreş Sahası'nda düzenlenen müsabakalarda 81 ilden 928 güreşçi, 14 kategoride mücadele etti. Final müsabakasında Hamza Köseoğlu'nun başpehlivanlık unvanını elde ettiği güreşlerde, Aksu Belediye Spor Kulübü güreşçisi Can Kuzay, yaklaşık 100 civarında sporcunun güreştiği Deste Büyük Boy kategorisinde birinci oldu. Akyazı'dan altın madalya ile dönen Can Kuzay, "Bize her zaman, her konuda destek olan, maddi ve manevi tüm desteğini esirgemeyen, spora ve sporcuya samimiyetini her fırsatta gösteren Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin'e, Aksu Belediye Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Selvi'ye ve bizi bu günlere getiren tüm hocalarımıza teşekkürü borç bilirim" dedi.