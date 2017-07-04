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Akhisar'dan Reşo harekatı

Akhisar Belediyespor'un, Aytemiz Alanyaspor'un genç sağ kanat oyuncusu Reşo Akın'ı kadrosuna katmak için çalıştığı öğrenildi

Akhisar'dan Reşo harekatı

Akhisar Belediyespor'un, Aytemiz Alanyaspor'un genç sağ kanat oyuncusu Reşo Akın'ı kadrosuna katmak için çalıştığı öğrenildi

04 Temmuz 2017 Salı 23:52
Akhisar'dan Reşo harekatı
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SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un, Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923’e kiraladığı 20 yaşındaki futbolcusu Reşo Akın'la ilgilendiği öne sürüldü. Reşo, geçen sezon 2. Lig’de 32 müsabakada görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maça çıktı. Defansta forma giymesine rağmen ligde 3, kupada 2 gol kaydeden Reşo, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar Belediyespor’a karşı 2 defa oynadı. Reşo’yu Bursaspor’un da takip ettiği gelen bilgiler arasında.
 

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Anahtar Kelimeler:
AkhisarAytemiz AlanyasporReşo
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