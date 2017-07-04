Akhisar'dan Reşo harekatı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un, Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923’e kiraladığı 20 yaşındaki futbolcusu Reşo Akın'la ilgilendiği öne sürüldü. Reşo, geçen sezon 2. Lig’de 32 müsabakada görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maça çıktı. Defansta forma giymesine rağmen ligde 3, kupada 2 gol kaydeden Reşo, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar Belediyespor’a karşı 2 defa oynadı. Reşo’yu Bursaspor’un da takip ettiği gelen bilgiler arasında.

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