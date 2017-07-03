Aissati Den Haag'a

ALANYASPOR'A sezon başında Rusya Premier Lig ekiplerinden Terek Grozny'den transfer edilen ancak kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Ismail Aissati, doğduğu Hollanda'ya geri dönüyor. Hollanda ekiplerinden Ado Den Haag ile görüşme halinde olduğu öğrenilen 28 yaşındaki oyuncunun, büyük ihtimalle transferinin gerçekleşeceği öğrenildi. Ado Den Haag Teknik Direktörü Alfons Groenendijk ise "Bu kalibredeki bir futbolcunun beni ikna etmesi gerekmez. Kesinlikle Ado Den Haag için katma bir değer olur" diyerek Aissati'yi istediğini dile getirdi.

