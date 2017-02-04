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Aimar futbola dönüyor

Yeşil sahalardan iki yıl önce emekliye ayrılan Arjantinli orta saha oyuncusu Aimar, futbola başladığı kulüp Estudiantes de Rio Cuarto formasıyla yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor

Aimar futbola dönüyor

Yeşil sahalardan iki yıl önce emekliye ayrılan Arjantinli orta saha oyuncusu Aimar, futbola başladığı kulüp Estudiantes de Rio Cuarto formasıyla yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor

04 Şubat 2017 Cumartesi 19:26
Aimar futbola dönüyor
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ARJANTİN'İN eski yıldız oyuncuları arasında yer alan Pablo Aimar, futbola başladığı Estudiantes de Rio Cuarto formasıyla yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.Kariyerinde Valencia, Real Zaragoza ve Benfica gibi takımlarda forma giymesinin ardından yeşil sahalara 2015 yılında River Plate formasıyla veda eden Aimar, Arjantin Kupası'nda mücadele edecek ve futbola başladığı Estudiantes de Rio Cuarto takımının aday kadrosunda yer aldı.37 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeniden sahalara dönebilmek amacıyla düzenli olarak amatör ligde mücadele eden Estudiantes de Rio Cuarto Kulübü'nün antrenmanlarına çıkıyor.Arjantin Milli Takımı'nda da 52 maça çıkan Aimar, 16 yaşında Estudiantes Rio Cuarto formasını giymiş ve yeteneğiyle kısa zamanda kendini kanıtlayarak River Plate'e transfer olmuştu.

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Arjantinli Orta SahaAimarEstudiantes De Rio Cuarto FRio Cuarto Forması
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