Adnan Öztürk: Suçlu bulunduklarında üyelikleri düşer

GALATASARAY Kulübünün eski yöneticisi Adnan Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmemesinin sıkıntı yaratmayacağına inandığını söyledi.Adnan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konuyla ilişkili 7 kişinin disipline sevk edildiğini hatırlatarak, "Disipline sevk edilen 7 isimden 5'i ihraç edildi. Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin ihracı kabul edildi. Ancak Arif Erdem ile Hakan Şükür'ün üyeliklerinin devamında konusunda oy çokluğuyla karar çıktı." diye konuştu.Kendisinin, 15 Temmuz darbe girişiminden çok önce savcı Zekeriya Öz'ün ihracı için disiplin kuruluna dilekçe verdiğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:"O zaman Zekeriya Öz'ün kulüpten atılmasını istedim. Tabii 15 Temmuz darbe girişiminin ardından maskeler düşünce, bu liste uzadı. Arif ve Hakan için genel kurul böyle bir karar aldı. Camiamızın bu terör örgütüne karşı duruşu zaten belli. Önemli isimler ihraç edildi. Bu iki sporcunun durumu da çok sıkıntı yaratmaz. Zaten mahkeme kararıyla suçlu bulundukları zaman, üyelikleri düşer. Arif ve Hakan genel kurulda ayrı tutuldu. Her ne kadar fikirleri yanlış da olsa, onlarla ilgili böyle bir karar alındı."Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı olan ve mali genel kurul divanını da yöneten İrfan Aktar, Arif Erdem ve Hakan Şükür'e yönelik bir kısım üyelerin "hissi" duygularla hareket ettiğini ve bu nedenle böyle bir karar alındığını belirtti. Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Celal Emon ise Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmeleri konusunu genel kurula taşıdıklarını ancak bu isimlerin daha önce Galatasaray'da sportif başarılar elde ettikleri için üyelikten atılmaması yönünde karar çıktığını aktardı.