Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Flaş Haber
Evsiz vatandaş ölü bulundu
Kapat

Adcovaat: “Beşiktaş’ın dünya üzerinde çok fazla dostu var”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu” dedi

Adcovaat: “Beşiktaş’ın dünya üzerinde çok fazla dostu var”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu” dedi

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:28
Adcovaat: “Beşiktaş’ın dünya üzerinde çok fazla dostu var”
banner404

DENEYİMLİ teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin ise, "Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi" yorumun bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Biz ikinci, üçüncü golü atacak pozisyonları bulduk ama öyle bir penaltı verilmiş ki. Sizin sormanız gereken böyle bir penaltı nasıl verilir? 11'e 11'ken daha iyiydik. Öndeyken de daha iyiydik. Öyle bir penaltı kararı verildi ki şaka gibiydi. Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Bursa gibi bir takımla böyle bir akşamda iki puanı bırakıp dönüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz zorlaştırdınız. Çok kızgınım. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu. Bunu bizim takımımız yaptı. Gerçekten inanılmaz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN BU DÜNYA ÜZERİNDE ÇOK FAZLA DOSTU VAR"
Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin sorulan sorulara ise deneyimli teknik adam, "Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçtan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyordum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi. Bu akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan yabancı olarak alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı" şeklinde cevap verdi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick AdvocaatBursasporHakemBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor Fenerbahçe maçı karıştı
Bursaspor Fenerbahçe maçı karıştı
Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber
Bursaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler
Bursaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals