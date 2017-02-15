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Aboubakar: Derbilerin atmosferi farklı

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Aboubakar: Derbilerin atmosferi farklı

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 19:01
Aboubakar: Derbilerin atmosferi farklı
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BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, beIn Sports'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
 
"KARİYERİMİN EN ÖZEL ANIYDI"
 
Kamerun'a Afrika Uluslar Kupası'na getiren golü atana Aboubakar, "O kariyerimin en özel anıydı. Maçtan önce bazı takım arkadaşlarım ve bazı yöneticiler maçta gol atacağımı söylemişlerdi. Ben de oyuna girdikten sonra 5 dakikada olsa her şeyimi yapmaya karar verdim" dedi.
 
"SAYGI DUYULACAK BİR İŞ BAŞARDIK"
 
Kupayı kaldırdığı andaki mutluluğu tarif edemeyecek kadar güzel olarak tanımlayan Kamerunlu golcü, "Biz bu başarıyı hak ederek kazandık. Saygı duyulacak bir iş başardık" ifadelerini kullandı.
 
"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEYDİ"
 
Şampiyonluğun Kamerun'u mutlu ettiğini söyleyen 25 yaşındaki yıldız isim, "Kamerun'a döndüğümüz zaman insanlar bizi çok iyi karşıladı. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Devlet başkanı da bizi kabul etti. Şampiyonluk Kamerun'daki herkesi mutlu etti" şeklinde konuştu.
 
"KONFEDERASYON KUPASINDA DA BAŞARILI OLABİLİRİZ"
 
Kamerun'un en iyi yönlerinin dayanışma istek ve kararlılık olduğunu söyleyen Aboubakar, "Afrika Uluslar Kupsı'ndaki gibi oynarsak Konfederasyon Kupası'nda da başarılı olabiliriz" dedi.
 
"FOE HER ZAMAN KALBİMİZDE"
 
Kamerun'un son oynadığı Konfederasyon Kupası'nda hayatını kaybeden Foe'nin kalplerinde olduğunu söyleyen başarılı forvet, "O her zaman kalbimizde, kutlamalarda da onu andık" şeklinde konuştu.
 
"TARAFTARIN İNANILMAZ BİR SEVGİSİ VAR"
 
Yurt dışından bir arkadaşına Beşiktaş'ı nasıl anlatacağı sorulan Aboubakar, "Ona taraftarları anlatırdım. Taraftarların inanılmaz bir sevgisi var futbolcuya sahip çıkıyor. Trafikten de bahsederdim ayrıca Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatırdım" dedi.
 
"HEDEFİM KUPALAR KAZANMAK"
 
Beşiktaş'taki hedefini söyleyen Aboubakar, "Burda tek bir hedefim var goller atmak, kupalar kaldırmak ve şampiyonluklar kazanmak" şeklinde cevap verdi.
 
"DERBİLERİN ATMOSFERİ FARKLI"
 
Derbilerin farklı bir atmosferde olduğunu söyleyen Aboubakar, "Derbilerin atmosferi çok farklı. Bunu kaldırabilmeniz için çok güçlü olmalısınız. Derbilerde çok yoğun duygular oluyor" ifadelerini kullandı.
 
"TARAFTARIMIZIN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK VERMELİYİZ"
 
Ligin 22. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Aboubakar, "Çok önemli bir maç, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın beklentilerine karşılık vermemiz gerekiyor." dedi.
 
"TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞA OLAN İNANÇLARINI KORUSUN"
 
Son olarak taraftarlara mesajı sorulan 25 yaşındaki oyuncu, "İyi kötü günde desteklerini devam ettirsinler ve şampiyonluğa olan inançlarını korusunlar" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakarDerbilerin Atmosferi FarklıVincent AboubakarRöportaj
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