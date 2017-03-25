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Abdürrahim Albayrak: '2018 için bayağı iddialıyım'

Galatasaray eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdürrahim Albayrak: '2018 için bayağı iddialıyım'

Galatasaray eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, başkanlığa aday olacağını açıkladı

25 Mart 2017 Cumartesi 16:19
Abdürrahim Albayrak: '2018 için bayağı iddialıyım'
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GALATASARAY eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, 2018'de başkanlığa aday olacağını açıkladı...
Ntv Spor'a konuşan Albayrak yaptığı açıklamada, "Galatasaray futbol takımı ile ilgili ciddi endişelerim var. Transferde bilinçsizce harcanan paralar var. Herkes bilmelidir ki Galatasaray bir gecede başkan çıkartmıştır. Fatih Terim döneminde yapı korunsaydı 5 sene üst üste şampiyon olabilirdik. Sağlık koşulları izin verirse 2018 için bayağı iddialıyım. " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdürrahim Albayrak2018Galatasaray
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