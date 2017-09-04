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AB'den Türkiye mesajı: Devam edeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ile konuşmaya devam edeceklerini söyledi

AB'den Türkiye mesajı: Devam edeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ile konuşmaya devam edeceklerini söyledi

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:58
AB'den Türkiye mesajı: Devam edeceğiz
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MOGHERİNİ, 12'nci Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği  Slovenya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Balkanlar'dan bir çok AB dostu  muhatabının" da katıldığı foruma iştirak etmenin büyük fırsat olduğunu belirten  Federica Mogherini, forumda, Batı Balkanlar'ın AB üyeliği yolunda nasıl  ilerlemesi gerektiğine odaklanacaklarını dile getirdi.
 
"Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz"
 
Türkiye-AB arasındaki üyelik müzakerelerinin devam ettirilip  ettirilmeyeceğine ilişkin bir soruya Mogherini, "Türkiye ile konuşmaya devam  edeceğiz." yanıtını verdi.
 
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın geçen ay  Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katılımıyla  Brüksel'de gerçekleştiğini hatırlatan Federica Mogherini, Türkiye ve AB'nin  anlaşamadığı bazı konular olduğunu ancak bunun görüşmeleri devam ettirmeye engel  olmadığını kaydetti.
 
Mogherini, "Öncelikle Türkiye bölgede önemli bir ortak ve hala AB'ye  aday ülke. Bu nedenle Türkiye ile konuşmaya devam edeceğiz. İç tartışmalarımız ve  özellikle Türkiye'deki muhataplarımızla görüşmelerimiz ikili ilişkilerin  geleceğini belirleyecek." diye konuştu.
 
Kuzey Kore gündemde
 
12'nci Bled Stratejik Forumu'na, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu  (UAEA) Başkanı Yukiya Amano ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması  Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo'nun da katıldığını  belirten Federica Mogherini, bu kişilerle nükleer silahların yayılmasını önleme  konusunu ve Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin teşkil ettiği tehdidi ele  alacaklarını bildirdi.
 
Bu hafta Estonya'da AB Dışişleri Bakanlarının Gayriresmi  Toplantısı'nın gündemine de Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini taşıyacağını  kaydeden Mogherini, bunun çok önemli bir güvenlik konusu olduğunu dile getirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeAvrupa Birliği
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