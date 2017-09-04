A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan Türkiye, grupta topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Peki A Milli Takımımız, gruptan nasıl çıkar?

Grupta üç maç daha oynayacak olan Türkiye, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için grubu liderlikle tamamlamak zorunda. İkincilik ise, play-off kapılarını açabilir.

Şu anda 4. sırada yer alan A Milli Takım'ın bulunduğu grupta liderlik koltuğunda 16 puanlı Hırvatistan yer alıyor. İkinci Ukrayna'nın 14, üçüncü İzlanda'nın ise 13 puanı bulunuyor.

Dünya Kupası Elemeleri formatı

Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım katılacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım organizasyona otomatikman veda edecek. Geri kalan 8 takım ise Play-Off oynama hakkı elde edecek.

İkinci takımların belirlenmesindeki kriterler ise öncelik sırasına göre şöyle olacak:

1) En çok puan toplayan

2) En yüksek averaja sahip olan

3) En çok gol atan

İki ayaklı Play-Off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.