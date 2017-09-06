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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’ya karşı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2017 D Grubu 5. maçında yarın Letonya ile mücadele edecek. Milliler, Letonya’yı yenmesi halinde grubu üçüncü tamamlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’ya karşı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2017 D Grubu 5. maçında yarın Letonya ile mücadele edecek. Milliler, Letonya’yı yenmesi halinde grubu üçüncü tamamlayacak

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’ya karşı
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EUROBASKET 2017 D Grubu 5. maçında Türkiye, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Letonya ile mücadele edecek. Grupta geride kalan 4 karşılaşmada Milliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Letonya ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

4. randevu
Türkiye, Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu 3 karşılaşmadan da parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlıların, rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Letonya ile daha önce 2001 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşan Milliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 85-82 kazanmıştı.

Diğer turlar için kritik maç
Dün Belçika ile oynadığı müsabakadan galip ayrılan Milliler, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Letonya ile ise gruptan kaçıncı olarak çıkacağının belli olacağı bir maç oynayacak. İlerleyen turlar için son derece önemli olan karşılaşmadan A Milli Takım, galip ayrılması durumunda grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Mağlubiyette ise grubu 4. bitirecek.

Takımı Cedi sırtlıyor
A Milli Basketbol Takımı’nda Cedi Osman 16.0 sayı, 5.0 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile takımının istatistiklerinde lider konumda bulunuyor. Letyonya’nın NBA’de forma giyen oyuncusu Porzingis de 21.0 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
EurobasketA Milli Erkek Basketbol TakımıLetonyaMücadele
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