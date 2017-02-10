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'6 puanlık maç'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'e konsantre olduklarını belirterek "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar" diyerek Alanya'ya iddialı geldiklerini söyledi

'6 puanlık maç'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'e konsantre olduklarını belirterek "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar" diyerek Alanya'ya iddialı geldiklerini söyledi

10 Şubat 2017 Cuma 23:30
'6 puanlık maç'
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ÜMİT Özat, başkent ekibinin Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kupada elenmelerinin ardından tamamen lig maçlarına konsantre olduklarını belirten Özat "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar. Yeni transferlerimizden Luccas Claro Dos Santos uyum sorununu aştı, Renato Escobar Baruffi (Bady) daha iyi, Etien Velikonja iyi olacak. Eksiğimiz Tokelo Rantie, o da aramıza katılınca daha iyi bir takım hüviyetine kavuşacağız" ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Teknik DirektörüÜMİT ÖZATSpor Toto Süper Lig
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