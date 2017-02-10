'6 puanlık maç'

ÜMİT Özat, başkent ekibinin Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kupada elenmelerinin ardından tamamen lig maçlarına konsantre olduklarını belirten Özat "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar. Yeni transferlerimizden Luccas Claro Dos Santos uyum sorununu aştı, Renato Escobar Baruffi (Bady) daha iyi, Etien Velikonja iyi olacak. Eksiğimiz Tokelo Rantie, o da aramıza katılınca daha iyi bir takım hüviyetine kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
ÜMİT Özat, başkent ekibinin Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kupada elenmelerinin ardından tamamen lig maçlarına konsantre olduklarını belirten Özat "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar. Yeni transferlerimizden Luccas Claro Dos Santos uyum sorununu aştı, Renato Escobar Baruffi (Bady) daha iyi, Etien Velikonja iyi olacak. Eksiğimiz Tokelo Rantie, o da aramıza katılınca daha iyi bir takım hüviyetine kavuşacağız" ifadelerini kullandı.