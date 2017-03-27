500 bin dolarlık turnuva!

GEÇEN yıl Moskova’da yapılan ve büyük bir ilgi gören turnuvanın devamında bölgeseler elemeler Mayıs ayında başlayacak. Dota 2’nin en iyi sekiz takımının kıyasıya rekabet edeceği turnuva 500 bin dolarlık ödül havuzuna sahip olacak.

Turnuvanın play off ayağı ise 9-11 Haziran tarihleri arasında Moskova - VTB Ice Palace’da düzenlenecek.