Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

500 bin dolarlık turnuva!

Epicenter’ın ikinci sezonu başlıyor

500 bin dolarlık turnuva!

Epicenter’ın ikinci sezonu başlıyor

27 Mart 2017 Pazartesi 11:10
500 bin dolarlık turnuva!
banner404

GEÇEN yıl Moskova’da yapılan ve büyük bir ilgi gören turnuvanın devamında bölgeseler elemeler Mayıs ayında başlayacak. Dota 2’nin en iyi sekiz takımının kıyasıya rekabet edeceği turnuva 500 bin dolarlık ödül havuzuna sahip olacak.
Turnuvanın play off ayağı ise 9-11 Haziran tarihleri arasında Moskova - VTB Ice Palace’da düzenlenecek. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
VTB Ice PalaceMoskovaEpicenter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe defteri tekrardan açıyor!
Fenerbahçe defteri tekrardan açıyor!
Video hakem uygulaması geliyor
Video hakem uygulaması geliyor
Futsalda final günü
Futsalda final günü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals