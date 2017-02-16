'4 büyükler eskidendi'

BOŞNAK teknik adam Saffet Susiç, Aytemiz Alanyaspor'da ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu bildirdi. Turuncu yeşilli takımın ligde kalacak potansiyele ve kaliteye sahip olduğunu kaydeden deneyimli teknik direktör, "Bizim kısa vadedeki planlarımızda amacımız iyi futbol oynamak değil, puanlar almak ve ligde kalmak. Gençlerbirliği maçında çok iyi oynadık ve üç puanı aldık. Hatta beklediğimden daha iyi bir oyun sahneye koyduk. Futbolcularım verilen görevleri harfiyen uydu. Zorlu fikstüre rağmen her şeyin çok daha iyi gideceğine inanıyorum. Bu zorlu sürecin üstesinden gelebilecek kaliteye sahip bir takım olduğumuzu biliyor ve görüyorum. Alanyaspor'la 1,5 senelik anlaşma yaptık. Biraz geç geldiğimiz için de ilk amacımız ligde kalmak. Daha sonra çok iyi bir takım kuracağız, yukarılara oynayacağız. Ben ligde kalacağımızı düşündüğüm için de şimdiden gelecek sene için planlarımı yapıyorum. Çünkü hem iyi futbol hem de iyi sonuçlar almak istiyorum. Ben her zaman optimist oldum. Söylediğim gibi ligde kalmak için çaba gösterirken, gelecek sene hangi oyuncu lazım, pozitif neler yapabilirizin de planlamasını düşünüyorum" dedi.

"TEKLİFLER GELDİ"

Türk futbolunu sevdiğini ve her zaman takip ettiğini anlatan Susiç, Türkiye'deki bazı takımlardan ve başka ülke milli takımlarından teklif aldığına vurgu yaptı. Türkiye'de tekrar çalışmasını 'kısmet' olarak değerlendirdiğini ifade eden Susic, "Zaman zaman Türkiye'de ve başka ülkelerden teklifler gelse de olmadı. Bu işler biraz da kısmet meselesi" dedi.

Susiç, gittiği takımlarda çıtayı hep bir basamak yüksek tuttuğunu ifade ederek, Bosna Hersek milli takımdaki görevi sırasında ilk hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmeyi başarmak olduğunu söyledi. Bunun Bosna için bir ilk olduğunu hatırlatan Susic, "Bunu başardık. Ondan sonra da Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamak ve iyi bir iz bırakmaktı. Onu da yaptık. Belki biraz daha şansımız olsaydı, daha ileri gidebilirdik. Gidemedik. Kısmet." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ DEĞİŞTİ"

Türkiye Süper Ligi'nin eskisi gibi olmadığını ve çok farklılaştığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Eskiden dört büyükler vardı. Onlar ligi götürüyordu. Ancak şu anda her takım, her takımı yenebiliyor" dedi. En son lig maçlarının bunun göstergesi olduğunun altını çizen Susiç, "Türkiye ligi her zaman kaliteliydi. Eğer bir lig kaliteli ise doğal olarak mili takım da kaliteli oluyor. Türkiye liginde çok kaliteli oyuncular var. En son Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na gitti. Oraya gitmek kolay değil. Belki orada amacına ulaşamadı ama şimdi önünde bir Dünya Kupası var. Bana göre durumu da kötü değil. Çok iyi oyuncuları var. Gitmemesine neden hiçbir sebep yok" şeklinde konuştu.

"KALİTE FARKI VAR"

Türkiye ve Bosna Hersek futbolu arasındaki farkı ve kaliteyi de değerlendiren Susiç, Bosna liginin Türk ligine göre çok daha zayıf olduğunu ifade etti. Bunda en büyük etkenin Bosna'daki iyi ve kaliteli futbolcuların yurt dışına çıkıyor olmasını gösteren Susic, "Kaliteli oyuncular kendi ülkelerindeki ligde oynamadıkları için de doğal olarak lig zayıf kalıyor. Ancak bu durum milli takıma olumsuz yansımıyor. Hatta mili takım için daha kaliteli oyunculara sahip oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bosna ile Tükiye arasındaki bağların iki ülkeyi dost ve kardeş yaptığına da işaret eden Susic, Türkiye'de yabancılık çekmediğini ve Türkiye ile Alanya'yı çok sevdiğini sözlerine ekledi.