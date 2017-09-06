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4 Alanyalı milli takımda

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın İtalya'nın Terracina şehrinde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında katılacağı B Ligi Süper Finalleri aday kadrosu belli oldu. Kadroda, Alanyaspor'dan da 4 isim yer aldı

4 Alanyalı milli takımda

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın İtalya'nın Terracina şehrinde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında katılacağı B Ligi Süper Finalleri aday kadrosu belli oldu. Kadroda, Alanyaspor'dan da 4 isim yer aldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:46
4 Alanyalı milli takımda
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PLAJ Futbolu Milli Takımı Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde Macaristan, İngiltere ve Moldova ile 2. Grup'ta mücadele edecek. Antalya'daki WOW Kremlin Palace'da dün kampa giren olan Plaj Futbolu Milli Takımı, 12 Eylül 2017 Salı gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Plaj Futbol Milli Takımı, bu tarihte ise Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'ni oynayacağı İtalya'nın Terracina kentine gidecek. Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'nde 8 takım, 4'erli olarak 2 grupta yer alacak. Grup liderleri final müsabakasına çıkacak ve bu karşılaşmanın galibi Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını ikinci, üçüncü ve dördüncü bitirecek takımlar ise klasman maçlarında birbiriyle oynayacak ve bu maçlar sonunda B Ligi'ndeki sıralamaları belirlenecek. Plaj Futbolu Milli Takımı'na davet edilen Alanyaspor'lu oyuncuların isimleri ise şöyle: 

1- Mehmet AŞLAMACI (Kaleci)
2- Yağızhan GÖRGÜLÜ (Kaleci)
3- Seyit Ahmet Süer (Forvet)
4- İsmail Kerem Sinç (Forvet)

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Anahtar Kelimeler:
Plaj Futbolu Milli TakımıMilli Takım
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