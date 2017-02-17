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36'lık futbolcu Sow'a göz açtırmadı

Krasnodar - Fenerbahçe maçında takımı adına gösterdiği performansla bir hayli şaşırtan 36 yaşındaki futbolcu Vitali Kaleshin, Moussa Sow'a göz açtırmadı

36'lık futbolcu Sow'a göz açtırmadı

Krasnodar - Fenerbahçe maçında takımı adına gösterdiği performansla bir hayli şaşırtan 36 yaşındaki futbolcu Vitali Kaleshin, Moussa Sow'a göz açtırmadı

17 Şubat 2017 Cuma 09:07
36'lık futbolcu Sow'a göz açtırmadı
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KRASNODAR'IN, Fenerbahçe karşısına çıkan ilk 11’inde sağ bekte forma giyen kaptan Vitali Kaleshin, performansıyla göz doldurdu.
Daha önce Gökdeniz Karadeniz’in oynadığı Rubin Kazan’da forma giyen ve 4 sezondur da Krasnodar adına mücadele eden 36 yaşındaki oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen sağ bekte Moussa Sow’a nefes aldırmadı. Sow oyunda olduğu sürece onu çok iyi kontrol eden Kaleshin, zaman zaman da hücuma katkı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökdeniz KaradenizRubin KazanFenerbahçeVitali KaleshinMoussa Sow
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