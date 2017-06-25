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3 transfer bombası

Trabzonspor, Serdar Taşçı, Juraj Kucka ve Edin Visca transferlerini 2 Temmuz’da başlayacak yurtdışı kampı öncesi sonuçlandırmayı hedefliyor

3 transfer bombası

Trabzonspor, Serdar Taşçı, Juraj Kucka ve Edin Visca transferlerini 2 Temmuz’da başlayacak yurtdışı kampı öncesi sonuçlandırmayı hedefliyor

25 Haziran 2017 Pazar 11:26
3 transfer bombası
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2017-18 sezonunda zirve yarışının içerisinde olmayı arzulayan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi planlayan bordo mavililerin, uzun süredir temas halinde olduğu Spartak Moskova’dan Serdar Taşçı, Milan’dan Juraj Kucka ile Medipol Başakşehir’den Edin Visca transferlerinde sona yaklaştığı kaydedildi.

RESMİYET KAZANDIRILACAK

Bu oyuncular için son detayları görüşen Trabzonspor, 2 Temmuz’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başlayacak yurtdışı ilk etap kampına kadar bu transferlere resmiyet kazandırmayı hedefliyor. Başkan Muharrem Usta’nın da bayramda transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya’ya gideceği bildirilirken, kamp öncesi transfer çalışmalarının da büyük oranda tamamlanacağı belirtildi.

USTA’DAN BAYRAM MESAJI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ramazan Bayramı nedeniyle kulübün sitesinden bir mesaj yayınladı. Bayramların birlik ve beraberliğin zirve yaptığı dönemler olduğuna dikkat çeken Usta, “Büyük Trabzonspor ailesi. Bayramlar birlik ve beraberliğin zirve yaptığı dönemlerdir. Ülkemizin ve camiamızın her zamandan daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde bütün güzelliklerin sürekli olmasını gönülden dilerken mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim” dedi.

“İYİ İŞ ÇIKARMAK ZAMAN İSTER”

Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan da paylaşımda bulundu, “Hedefe varmak için takımımıza hep beraber destek olursak ve çok çalışırsak her şey güzel olur. Ama iyi iş çıkarmak emek ve zaman ister” ifadelerine yer verdi.

BAYRAMLAŞMA YARIN

Trabzonspor Kulübü, Ramazan Bayramı nedeniyle 26 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bayramlaşma töreni düzenleyecek. Kulübün saat 14.30'da gerçekleştirileceğini açıkladığı bayramlaşma törenine tüm camia davet edildi.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSerdar TaşçıJuraj Kucka
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