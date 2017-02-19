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3 puan yolculuğu başladı

Gençlerbirliği galibiyetiyle özgüveni yerine gelen Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için bu sabah yola çıktı

3 puan yolculuğu başladı

Gençlerbirliği galibiyetiyle özgüveni yerine gelen Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için bu sabah yola çıktı

19 Şubat 2017 Pazar 10:19
3 puan yolculuğu başladı
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AYTEMİZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında yarın Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında 3-0 mağlup ettiği rakibinden yine puan ve puanlar almak isteyen turuncu yeşilli ekibin maç yolculuğu ise bu sabah başladı. Havayoluyla önce İstanbul'a giden Alanyaspor kafilesi, buradan Trabzon'a uçtu. Öğleden sonra kampa girecek olan turuncu yeşilliler akşam son bir ter idmanı yaparak yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Aytemiz Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Emre Akbaba, sakatlıktan dönen Cenk Ahmet Alkılıç ve sakatlığı süren Deniz Vural dışında eksik yok.

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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiAytemiz AlanyasporTrabzonsporSpor Toto Süper Lig
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