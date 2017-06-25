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3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı için tebrik mesajları yayınladı

3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı için tebrik mesajları yayınladı

25 Haziran 2017 Pazar 13:21
3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı
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GALATASARAY'IN resmi internet sitesinden yayınladığı bayram mesajı şöyle:

“Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun yaşanacağı bir Ramazan Bayramı'nı daha kutluyoruz. Bu vesile ile; Galatasaray Camiası'nın, Türk ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en iyi dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz.”

Fenerbahçe’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde:
“Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlar; Ülkemiz ve tüm Fenerbahçe Ailesi’ne sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram dileriz.”

Beşiktaş’ta yayınladığı mesajda, “Ramazan Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 25.06.2017 13:22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşRamazan Bayramı
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