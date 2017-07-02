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'3 alanda da şampiyon olabiliriz'

Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz, geçtiğimiz sezonu istediklerini gibi bitiremediklerini belirterek, “İnşallah bu sene 3 kulvarda da istediğimiz hedeflere ulaşırız. Güzel bir başlangıç yapıp, bu süreçten sonuna kadar ligde, kupada ve UEFA'da şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor” dedi

'3 alanda da şampiyon olabiliriz'

Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz, geçtiğimiz sezonu istediklerini gibi bitiremediklerini belirterek, “İnşallah bu sene 3 kulvarda da istediğimiz hedeflere ulaşırız. Güzel bir başlangıç yapıp, bu süreçten sonuna kadar ligde, kupada ve UEFA'da şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor” dedi

02 Temmuz 2017 Pazar 16:45
'3 alanda da şampiyon olabiliriz'
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GALATASARAY'IN başarılı stoperi Serdar Aziz, Slovakya'da devam eden yaz kampına katıldı. Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Aziz, “Babalık müthiş bir duygu. İlk kez tadıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yaman Ali ile çok kısa bir süre birlikteliğimiz oldu; eşim doğum yaptıktan sonra kampa katıldım.Sorumluluk sahibiyim, Yaman Ali'nin doğumundan sonra bu daha da arttı” şeklinde konuştu.

"Destek veren herkese çok teşekkürler"

Takıma 1 yıl önce katıldığını hatırlatan milli futbolcu, “O bir yılı hatırlamak dahi istemiyorum. Zor süreçler, zamanlar oldu. Büyük umutlarla buraya gelmiştim. Hedeflerimden bahsetmiştim ama istediğim gibi bir yıl olmadı. O günleri unutmak istiyorum. Takım için de istediklerimizi yapamadığımız bir sezon oldu. Ama bu sene benim ve takımım açısından iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür sakatlığım geride kaldı; her şeyi atlattım. Yener ağabey bana çok destek oldu. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 6 ayı aşkın bir süre oldu. İdman yaptım ama takım düzeyinde değildi. Ameliyat olmadan sorunu atlatmak ise benim için daha önemliydi. Şu anda antrenmanlarımı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

"Hocamızı ve taraftarımızı mahcup etmek istemiyorum"

Teknik Direktör Igor Tudor’un kendisi ile yakından ilgilendiği ifade eden Aziz, “Ben de hem hocamızı hem de taraftarımızı mahcup etmek istemiyorum. Yeni bir transfer gibi kulübüm için en iyisini yapmak için söz veriyorum. Hocamızla kısa bir toplantı yaptım. Benden istediklerini bana anlattı. Ben de onun istediklerinin en iyisi yapmak için söz verdim. Juventus'ta önemli isimlerle birlikte oynadı. Bunun avantajını biz de defans oyuncuları olarak yaşıyoruz. Saha içinde bir an olsun durmuyor; tecrübelerini aktarıyor. Hocamızın yardımcı olmak istediği konularda onu dinliyoruz; bize çok katkısı olduğunu ve olacağını düşünüyorum” dedi.

"Rekabet ortamı artıyor"

Galatasaray’ın yeni defans oyuncusu Brezilyalı Maicon’u Porto’dan hatırladığını söyleyen Serdar Aziz, “Sert ve güçlü. Önemli bir transfer. İnşallah takıma katkısı olur. Rekabet ortamı artıyor. Bu ortamın kulübe ve bize faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlık ortamı da güzel. Yeni gelen arkadaşlarımızın da çabuk adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rekabet sadece stoper bölgesi için değil diğer pozisyonlar için de olacak” değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray bir dünya markası"

Geçtiğimiz sezon istedikleri yerde bitiremediklerini söyleyen Aziz, “İnşallah bu sene 3 kulvarda da istediğimiz hedeflere ulaşırız. Güzel bir başlangıç yapıp, bu süreçten sonuna kadar ligde, kupada ve UEFA'da şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor. Bizde bu güç var. Galatasaray bir dünya markası. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz; zaten antrenmanların temposu da çok yüksek. Bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"Formayı çok özledim"

Rekabet ortamında kendine inancının tam olduğunu söyleyen Aziz, “Toparladığım anda başıma talihsiz sakatlıklar geldi. Yaşadığım şeyler kolay değil; düşmanımın başına gelmesini istemeyeceğim şeyler yaşadım. Sakatlık olarak değil, psikolojik olarak da yıprandım. Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim. Sahamızda taraftarımızın huzuruna ve milli duygularla sahaya çıkmayı çok özledim” açıklamasını yaptı. 

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Son Güncelleme: 02.07.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySerdar Aziz
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