14 yaşındaki Can Öncü, Assen’de fırtına gibi esti

TÜRKİYE'NİN Kenan Sofuoğlu’ndan sonra yetişen genç pilot jenerasyonunun bir parçası olan Deniz ve Can Öncü kardeşler, Red Bull Rookies Cup’ın ikinci ayağında Hollanda’nın Assen Pisti’ne çıktı.

2003 doğumlu olmalarına rağmen hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok başarı yakalayan ikili, yeteneklerini de bir kez daha ispatladı. Rakiplerinden çok daha hızlı olan Can Öncü, Hollanda’da cumartesi ve pazar günü yapılan yarışlarda podyumun ilk sırasında yer aldı. Deniz Öncü ise Cumartesi günü 11. sırada yer alırken, pazar günü de 5. oldu.

Öncü kardeşler, kariyerlerinin ilk Red Bull Rookies Cup mücadelesine İspanya’da çıkmıştı. Son turlarda müthiş bir atak yapan Can Öncü üçüncü olmuş, Deniz Öncü ise dokuzuncu sırada yer almıştı.

Elemelerden istediği başarıları elde edememesine rağmen Rookies Cup’ın özel davetiyle yarışlarda yer alan Deniz Öncü, bu yolla yarışlara katılan ilk isim olarak tarihe geçti. Öncü kardeşler, bir sonraki yarışlarına ise 1-2 Temmuz tarihinde Almanya’da çıkacak.