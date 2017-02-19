1 attık 3 aldık

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Alanya Belediyesi Kestelspor, bugün deplasmanda karşılaştığı Beymelek Belediyespor'u tek golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Regaip ile öne geçen mavi beyazlı temsilcimiz, gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

SAHA TARLA GİBİYDİ

Demre Stadı'nda oynanan mücadelede futbolcular zor anlar yaşadı. Tarlayı andıran Demre Stadı'nın zemininde futbol oynayabilmek için savaş veren oyuncular hem rakipleriyle hem de zemini kötü sahayla mücadele ettiler.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kestelsporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutladılar. Yolun sonunun şampiyonluk olduğunu söyleyen Kestelspor teknik direktörü Ali Haydar Durusoy, "Galibiyeti tüm camiamıza armağan ediyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.