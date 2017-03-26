1. Alanya Ultra Maratonu sona erdi

SPOR kenti Alanya, oldukça renkli bir organizasyona daha ev sahipliği yaparak adından söz ettirdi. Alanya Belediyesi'nin ana sponsorluğunda bu yıl

ilk kez gerçekleştirilen Alanya Ultra Maratonu'nun ikinci gününde Alaiye Halk Koşusu gerçekleştirildi. 70 sporcunun ter döktüğü yarışta erkeklerde

Emirhan Altıntaş birinci, Bertuğ Polatçı ikinci ve Muzaffer Gür üçüncü oldu. Kadınlarda ise Nalan Belek birinci, Hülya Kıvrak ikinci ve Hanife

Yıldırım Binici ise üçüncü oldu.

Alanya Ultra Maratonu 64 kilometre erkeklerde Murat Kaya birinci olurken, Kemal Kukul ikinci, Hüseyin Temizsoy ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elana

Palvokova birinci, Swetlena Shepieva ikinci ve Aylin Savacı Armador da üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.