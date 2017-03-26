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1. Alanya Ultra Maratonu sona erdi

Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen ve "Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine" sloganıyla dün başlayan Alanya Ultra Maratonu, çekişmeli  mücadelelerin ardından bugün sona erdi

1. Alanya Ultra Maratonu sona erdi

Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen ve "Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine" sloganıyla dün başlayan Alanya Ultra Maratonu, çekişmeli  mücadelelerin ardından bugün sona erdi

26 Mart 2017 Pazar 17:51
1. Alanya Ultra Maratonu sona erdi
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SPOR kenti Alanya, oldukça renkli bir organizasyona daha ev sahipliği yaparak adından söz ettirdi. Alanya Belediyesi'nin ana sponsorluğunda bu yıl 
ilk kez gerçekleştirilen Alanya Ultra Maratonu'nun ikinci gününde Alaiye Halk Koşusu gerçekleştirildi. 70 sporcunun ter döktüğü yarışta erkeklerde 
Emirhan Altıntaş birinci, Bertuğ Polatçı ikinci ve Muzaffer Gür üçüncü oldu. Kadınlarda ise Nalan Belek birinci, Hülya Kıvrak ikinci ve Hanife 
Yıldırım Binici ise üçüncü oldu.
Alanya Ultra Maratonu 64 kilometre erkeklerde Murat Kaya birinci olurken, Kemal Kukul ikinci, Hüseyin Temizsoy ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elana 
Palvokova birinci, Swetlena Shepieva ikinci ve Aylin Savacı Armador da üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
Alaiye Halk KoşusuEmirhan AltıntaşAlanya Ultra MaratonuAlanya
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