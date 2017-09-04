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İşte Windows 10'un yeni güncelleme tarihi!

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı büyük güncellemelerin sonuncusu olan Windows 10 Fall Creators Update'in çıkacağı tarih, IFA 2017'de ortaya çıktı

İşte Windows 10'un yeni güncelleme tarihi!

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı büyük güncellemelerin sonuncusu olan Windows 10 Fall Creators Update'in çıkacağı tarih, IFA 2017'de ortaya çıktı

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:06
İşte Windows 10'un yeni güncelleme tarihi!
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YAZILIM devi Microsoft bugüne kadar, yıl içerisinde sıklıkla yaptığı Windows 10 güncellemelerinin yanı sıra, işletim sisteminde yapacağı büyük değişiklikleri Creators Update ismini verdiği güncellemelere saklıyordu. Bu sebeple Windows kullanıcılarının dört gözle beklediği geliştirici güncellemelerinin sonuncusunun çıkacağı tarih, Berlin'de düzenlenen IFA 2017 fuarı kapsamında yapılan bir konferans sırasında duyuruldu ve güncellemenin 17 Ekim tarihinde yayınlanacağı belirtildi. 
 
Güncellemeyle Windows 10'a tonla yeni özellik geleceği daha önce yapılan açıklamalarda kendine yer bulmuş; ancak bu güncellemenin daha çok Microsoft tarafından geliştirilen sanal gerçeklik sistemlerine yönelik olacağı da kaydedilmişti. Kullanıcıların gözünü korkutacak toptan değişiklerden ziyade Microsoft'un bu güncellemede, çeşitli kalem teknolojileri, 3D Paint sistemleri, Remix ismi verilen 3D çizim aracı ve Windows Holographic üzerine yoğunlaştığı da açıklanmıştı. 
 
Tüm bu yeniliklerin yanı sıra sanal gerçeklik teknolojilerine odaklanan Windows Mixed Reality, bulut sunucularda daha kolay dosya gösterimi yapılmasını sağlayan OneDrive Files On-Demand ve Fluent Desing uygulamalarının da Windows 10 Fall Creators Update'te yer alacağı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftWindows 10Güncelleme
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